فينيسيوس يرفع راية التحدي أمام ميسي ورفاقه

تحلى مهاجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، بثقة كبيرة بعد التسجيل لأول مرة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، خلال الفوز 3-0 على ألافيس أمس الأحد، وبدا جاهزاً لمواجهة برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك الأربعاء المقبل.

ولم يكن اللاعب البالغ عمره 18 عاماً ضمن تشكيلة ريال تحت قيادة المدرب السابق يولن لوبتيغي عندما لعب في ضيافة برشلونة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ اعتبره المدرب صغيراً ويفتقر للخبرة لمواجهة الغريم الذي فاز 5-1 وانتهت مسيرة المدرب بعد ذلك.

لكن اللاعب البرازيلي ظهر بشكل رائع تحت قيادة المدرب الجديد سانتياغو سولاري، وفاز ريال في آخر أربع مباريات بالدوري كما بلغ نصف نهائي الكأس لأول مرة منذ 2014.

وبعد أن حظي بتحية حارة من المشجعين عند خروجه من الملعب وبعد مشاركته التاسعة بالتشكيلة الأساسية، قال فينيسيوس إنه “لا يخشى مواجهة ليونيل ميسي ورفاقه الأربعاء أمام 90 ألف مشجع متحمس في برشلونة”.

وأضاف اللاعب البرازيلي: “لا أخشى أي شيء فأنا ألعب مع ريال مدريد أفضل فريق في العالم ولا أخشى شيئا.. كامب نو مكان رائع للعب فيه ونحن سنحصل على بعض الراحة ثم سنعمل بجدية وسنحاول الفوز على برشلونة.. لا أعرف إن كنت سألعب وسيقرر المدرب أفضل شيء للفريق لكي يفوز”.

ولم يوضح سولاري عما إذا كان سيدفع باللاعب فينيسيوس أمام برشلونة.

واستغل ريال تعادل برشلونة 2-2 مع فالنسيا وقلص الفارق إلى ثماني نقاط مع المتصدر، رغم أنه لا يزال يحتل المركز الثالث.