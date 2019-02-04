سولاري لم يفقد الأمل في التتويج بـ”الليغا”

أعرب المدير الفني لريال مدريد، الأرجنتيني سانتياجو سولاري، عن سعادته بالأداء الذي قدمه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور أمام ديبورتيفو ألافيس في اللقاء الذي حسمه “الميرينغي” (3-0) أمس الأحد ضمن الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وقدم فينيسيوس مردوداً طيباً وسجل الهدف الثاني في اللقاء.

وقال سولاري في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي بعد اللقاء الذي احتضنه ملعب سانتياغو بيرنابيو: “قدم مباراة كبيرة، وحظي باحتفاء كبير من جماهير البرنابيو.. اللاعب يستجب بشكل جيد للغاية، سواء بدأ كأساسي أو من على مقاعد البدلاء.. سعداء للغاية بتطوره، ونضجه من مباراة لأخرى”.

وفي ظل الانتصارات المتتالية للفريق سواء في بطولة الليغا أو كأس الملك، أكد المدرب الأرجنتيني أنه “يفكر في كل مباراة على حدا، دون التفكير في مباراتي برشلونة وأتلتيكو المقبلتين الحاسمتين (الأولى في كأس الملك والثانية في الليغا).

وقال في هذا الصدد: “سنقاتل حتى النهاية.. هذا سيعني بقاء حظوظنا في الفوز بأي بطولة حتى الأمتار الأخيرة.. اليوم الجميع شاهد الرغبة القوية للاعبين لتقليل فارق النقاط، وهذا ما تحقق في النهاية”.

وأضاف مدرب ريال مدريد: “ريال مدريد لا يستسلم أبداً، واليوم أظهرنا رغبة قوية في تقليص الفارق.. ندخل كل مباراة بعقلية الفوز، بعيداً عن حسابات الأرقام.. كل فترات الموسم حاسمة ومهمة، والأمور تزداد أهمية وصعوبة مع الاقتراب من النهاية”.

وبنتيجة اليوم، واصل “الميرينغي” حصد الانتصارات للجولة الرابعة توالياً، ليرتفع رصيد الفريق لـ42 نقطة في المركز الثالث، ويضيق الخناق على جاره اللدود أتلتيكو مدريد الوصيف، صاحب الـ44 نقطة والذي سقط أمس أمام ريال بيتيس (0-1)، قبل مواجهتهما المرتقبة الأسبوع المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو السبت المقبل.

كما أعلن الفريق عن جاهزيته لمواجهة “كلاسيكو الأرض” الأربعاء المقبل أمام الغريم التقليدي برشلونة على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.