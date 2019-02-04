الشرميطي يلحق برامي البدوي إلى الدوري السعودي!

رحل المهاجم الدولي التونسي السابق “محمد أمين الشرميطي” عن النجم الساحلي مطلع هذا الأسبوع، من أجل العودة إلى السعودية التي سبق ومثل فيها اتحاد جدة بموسم 2010/2009، لكن هذه المرة سينضم لفريق أقل شهرة.

صاحبب الـ 31 عامًا وافق على الانتقال لصفوف نادي الفيحاء صاحب المرتبة الـ 14 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 16 جولة، لينضم لمواطنه “رامي البدوي” الذي غادر النجم الساحلي في وقت مُبكر من الميركاتو الشتوي للانضمام للفيحاء واستطاع تسجيل مشاركته في 3 مباريات منذ 11 يناير حتى الآن.

وأعلن الفيحاء تعاقده مع الشرميطي من نادي النجم الساحلي لمدة موسم واحد، ومن المقرر أن يصل اللاعب اليوم الاثنين إلى السعودية للخضوع للفحوصات الطبية في عيادة “فيزيوتريو” الشريك الطبي للنادي قبل توقيع العقد الرسمي بمقر النادي.

وانضم الشرميطي لصفوف نادي اتحاد جدة على سبيل الإعارة عام 2009 من نادي هيرتا برلين الألماني، ولم يكمل أكثر من موسم وسرعان ما عاد إلى أوروبا من بوابة نادي زيوريخ السويسري.

واستعاد بطل دوري أبطال أفريقيا مع النجم الساحلي عام 2007 مستواه المعهود رفقة زيوريخ الذي ظل بين صفوفه في الفترة من 2010 إلى 2016 حتى انضم لنادي أجاكسيو الفرنسي ليمثله في 9 مباريات فقط.

وخاض الشرميطي تجربة قصيرة مع نادي العربي الكويتي بموسم 2017/2016 وبعدها عاد لتمثيل الفريق الذي قدمه للجمهور “النجم الساحلي” ليدافع عن ألوانه في 30 مباراة بالدوري التونسي للمحترفين، من بينهم 7 مباريات هذا الموسم سجل خلالهم 3 أهداف.

وظهر الشرميطي للمرة الأخيرة مع النجم الساحلي يوم 23 يناير الماضي في الجولة الـ13 من الدوري عندما انتصر فريقه على ملعب الأفريقي بهدف دون رد، ولعب الشوط الأول فقط. المهاجم التونسي محمد أمين الشرميطي ينتقل من النجم الساحلي إلى الفيحاء السعودي (صور: Reuters)