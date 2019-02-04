الشباب السعودي يضم أفريقي رابع لصفوفه

ضمت إدارة نادي الشباب السعودي اللاعب الدولي الجامبي السابق “أبوبكر تراولي” مطلع هذا الأسبوع، بعقد مدته ثلاثة أعوام ونصف العام، بدءًا من فبراير 2019.

ونشر حساب نادي الشاب على تويتر، بيان رسمي أكد فيه توقيع اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، لعقد احترافي بالمدة المذكورة آنفًا.

وقال البيان “وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًا مع المحترف الدولي الجامبي أبوبكر تراولي وذلك لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم، قادماً من نادي في بي الانسين الدنماركي”.

ويُعد تراولي اللاعب الأفريقي الرابع بين صفوف نادي الشباب هذا الموسم، حيث تعاقد النادي في صفقة مجانية مع متوسط ميدان منتخب المغرب “مبارك بوصوفة” ببداية الميركاتو الشتوي.

ويضم النادي بين صفوفه حارس المرمى التونسي فاروق بن مصطفى الذي انضم في صيف 2017 من النادي الأفريقي التونسي، ويلعب بصفة أساسية منذ ذلك الحين.

كما يتواجد لاعب وفاق سطيف السابق “جمال الدين بن العامري” منذ صيف 2016، عندما إلتحق بالفريق من صفوف وفاق سطيف الجزائري، ويلعب جمال في منطقة قلب الدفاع بصفة دائمة على مدار موسمين ونصف الموسم.

ويحتل الشباب المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة.لاعب الوسط الجامبي أبو بكر تراولي ينضم لصفوف الشباب السعودي