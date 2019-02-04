السعودي “عبد الله الجوعي” يرحل عن ماريتيمو البرتغالي

قال نادي التعاون السعودي ليلة أمس اليوم الأحد، بأنه تعاقد مع اللاعب “عبدالله الجوعي” بعقد يمتده حتى عام 2022.

وترك الجوعي نادي ماريتيمو الناشط في الدوري البرتغالي الممتاز قبل غلق الميركاتو الشتوي، عائدًا إلى السعودية مطلع هذا الأسبوع، بسبب ضعف فرصه في بلاد أبطال اليورو، كما أنه يلعب مع فريق ماريتيمو “ب” منذ مدة.

وحضر مراسم توقيع العقد التي تمت بمقر النادي، نائب رئيس التعاون “علي الشايعي”، ووكيل أعمال اللاعب “جراح الظفيري”.

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وقدمت إدارة النادي الشكر والتقدير للظفيري على تعامله المثالي أثناء المفاوضات لاتمام الصفقة بنجاح قبل انتصاف هذا الأسبوع.

ويحتل التعاون المركز الخامس في ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة.

وكان التعاون فاز أمام النصر 1/3 أول أمس السبت، في الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري.عبد الله الجوعي يرحل عن ماريتيمو البرتغالي وينضم لصفوف التعاون (صور: Google.com)