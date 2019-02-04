ليفربول يواجه وست هام بالدوري الإنجليزي

يدخل محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني، مواجهة جديدة مع فريقه ليفربول أمام وست هام في العاشرة مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزيالممتاز.
يسعى ليفربول لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، بعد التعادل أمام ليستر سيتي بهدف لمثله في
ينفرد محمد صلاح، نجم ليفربول، بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا.
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