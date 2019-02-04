السرايري حكمًا لبيراميدز والداخلية.. و"الحنفي" للاتحاد والمصري

يوسف السرايري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء حكام مباراتي اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري.

- الاتحاد × المصري:

محمد الحنفي، ويعاونه مصطفى عطية ورجب محمد، وهشام توفيق حكمًا رابعًا، وكل من محمد

حسن وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا.

- الداخلية × بيراميدز:

طاقم تونسي، بقيادة يوسف السرايري، ويعاونه أنور هميلة وفوزي الجريدي، وأسامة بن إسحاق حكمًا رابعًا.