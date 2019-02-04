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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أسماء حكام مباراتي اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري.
- الاتحاد × المصري:
محمد الحنفي، ويعاونه مصطفى عطية ورجب محمد، وهشام توفيق حكمًا رابعًا، وكل من محمد
- الداخلية × بيراميدز:
طاقم تونسي، بقيادة يوسف السرايري، ويعاونه أنور هميلة وفوزي الجريدي، وأسامة بن إسحاق حكمًا رابعًا.
كانت هذه تفاصيل خبر السرايري حكمًا لبيراميدز والداخلية.. و"الحنفي" للاتحاد والمصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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