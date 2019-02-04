الاتحاد السكندرى يستدرج المصري البورسعيدي

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يستضيف نادي الاتحاد السكندري المصري البورسعيدي، الساعة الخامسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري.
يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 20 نقطة، بينما المصري في المركز الثامن برصيد
ويسعى الاتحاد بقيادة حلمي طولان لتحقيق الفوز على المصري، بقيادة إيهاب جلال، من أجل العودة للانتصارات بعد الخسارة من الإسماعيلي في الجولة الماضية.
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