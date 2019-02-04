انت الان تتابع رئيس النجوم: الأهلي والزمالك السبب في أزمة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ ص

يرى محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أن الأهلي والزمالك وبيراميدز السبب في الأزمة الحالية بجدول الدوري المصري الممتاز. وقال الطويلة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه يجب أن يسود الهدوء بين الأندية لأن الدوري لا يحتمل مزيدا من السخونة. وأضاف أن جميع الأندية اتفقت على أن يسير الدوري بالشكل الحالي، مشيرًا إلى أن الزمالك والأهلي أصرا على خوض 3 بطولات مختلفة، وهو ما أحدث الأزمة الحالية في الدوري.

وواصل: «ما يحدث في الدوري وافقت عليه رغم أنه يمكن أن أتضرر منه ويتسبب في هبوط فريقي»، موضحًا أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي، ومالك نادي بيراميدز هو من دعا الأندية للمشاركة في البطولة العربية. وأتم تصريحاته، مؤكدًا أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، شرح للأندية