انت الان تتابع إنتر ميلان يواصل الترنح في الدوري الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ م

واصل فريق إنتر ميلان نزيف النقاط في "السيري آ" بعدما تعرض للخسارة على ملعبه ووسط جماهيره، أمام نظيره بولونيا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد جوزيبي مياتزا، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المهاجم الباراجوياني فيديريكو سانتاندير في الدقيقة 33، ليواصل النيراتزوري مسلسل الأداء الباهت خلال الفترة الأخيرة بعد أن ودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو يوم الخميس الماضي بركلات الترجيح في دور الثمانية.

الفوز رفع رصيد بولونيا إلى 17 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما توقف رصيد إنتر ميلان عند 40 نقطة في المركز الثالث، وتعد هذه الخسارة هي السادسة لإنتر في الدوري هذا الموسم، فيما يعد هذا الفوز هو الثالث لبولونيا. وقدم إنتر ميلان أداءً مخيبًا خلال أحداث اللقاء، عكس فريق بولونيا الذي حقق الفوز في مباراته