شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لإنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الاثنين؛ استعدادًا لمواجهة إنبي، المقرر لها غدا. وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على فريق سيمبا التنزاني، السبت، بخماسية دون رد في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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