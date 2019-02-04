شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: الزمالك قادر على التأهل لدور الـ8 بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد أسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك والقائم بمهام أمين الصندوق، أنه تم إغلاق ملف مباراة جورماهيا الكيني بعد انتهاء اللقاء، وأن الخسارة «4-2» لن تمنع الفارس الأبيض من التأهل إلى دور الـ8 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
وقال تيجانا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إنه لديه ثقة كاملة في تأهل الزمالك وتخطى دور المجموعات، والفريق قادر على أن يحصد 15 نقطة والفوز في المباريات الخمسة المتبقية له بالمجموعة.
وكشف عضو مجلس إدارة الزمالك أنه حرص على الحديث مع اللاعبين فور انتهاء اللقاء مباشرة، للتأكيد لهم على ثقة الإدارة في قدرتهم على التعويض خلال المواجهات المتبقية بالمجموعة.
كانت هذه تفاصيل خبر إسماعيل يوسف: الزمالك قادر على التأهل لدور الـ8 بالكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.