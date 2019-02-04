شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: الزمالك قادر على التأهل لدور الـ8 بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك والقائم بمهام أمين الصندوق، أنه تم إغلاق ملف مباراة جورماهيا الكيني بعد انتهاء اللقاء، وأن الخسارة «4-2» لن تمنع الفارس الأبيض من التأهل إلى دور الـ8 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال تيجانا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إنه لديه ثقة كاملة في تأهل الزمالك وتخطى دور المجموعات، والفريق قادر على أن يحصد 15 نقطة والفوز في المباريات الخمسة المتبقية له بالمجموعة.

وكشف عضو مجلس إدارة الزمالك أنه حرص على الحديث مع اللاعبين فور انتهاء اللقاء مباشرة، للتأكيد لهم على ثقة الإدارة في قدرتهم على التعويض خلال المواجهات المتبقية بالمجموعة.