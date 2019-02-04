ميلان يحافظ على المركز الرابع بالتعادل امام روما

فقد فريق ميلان نقطتين بالامس وفشل في الحفاظ على تقدمه أمام مضيفه روما وتعادل معه 1/1 خلال المباراة، التي جمعتهما الأحد في الجولة الثانية والعشرين من الكالتشيو.

وتقدم ميلان بهدف سجله كريستوف بياتيك في الدقيقة 26 قبل أن يتعادل روما عن طريق نيكولو زانيولو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ورفع ميلان رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، كما رفع روما رصيده غلى 35 نقطة في المركز الخامس

يذكر أن هذا التعادل هو التاسع لميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والخسارة في أربع، فيما يعد هذا التعادل هو الثامن لروما في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والخسارة في خمس.