أبرز العناوين التي جاءت في صدر الصحف الأوروبية

أتينا لكم بأبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الألمانية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية.

الصحافة الإنجليزية:

ديلي ميل:

ليفربول على صفيح ساخن

جاء الانتصار الذي حققه مانشستر سيتي على أرسنال ليضع ليفربول على صفيح ساخن قبل مواجهة وستهام في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وضعية ليفربول الحالية تسبب فيها سيرجيو أجويرو بعدما سجل ثلاثة أهداف في أرسنال، مما يزيد الضغط على ليفربول بعدما أصبح الفارق بين الفريقين نقطتين فقط.

إصابة روني

تعرض واين روني لاعب دي سي يونايتد لإصابة قوية في الكاحل، خلال بداية فترة الإعداد الخاصة بالفريق والمقامة حاليًا في إسبانيا.

روني كان يستعد مع فريقه الأمريكي لخوض مباراة ودية خلال الأيام المقبلة، ولكن اللاعب أصيب وسيخضع لفترة علاج.

ميرور:

أرسنال ينتظر ويلسون

رغم نجاح أرسنال في التعاقد مع دينيس سواريز وإن كان ذلك بصعوبة، لكن جماهير الفريق تنتظر ظهور لاعب آخر خلال الموسم المقبل.

هذا اللاعب هو ريز نيلسون الذي يلعب معارًا في صفوف هوفنهايم الألماني، لكنه يقدم أداء رائع في البوندزليجا مما يجعل جماهير أرسنال تنتظر نهاية الموسم ليعود إليهم.

تحذير!!

وجه رالف رانكيك المدير الفني لنادي لايبزيج، تحذيرًا إلى مهاجمه تيمو فيرنر من الانتقال إلى صفوف ليفربول أسوة بما قام به نابي كيتا لاعب الفريق السابق من قبل.

المدير الفني للايبزيج قال: "كيتا كان لاعبًا استثنائيًا معنا، ولكنه يصارع مع ليفربول، لم يصل إلى ما حققه معنا، سننظر للأمور المالية إذا طلب الريدز ضم فيرنر وبعدها سنحدد".

ذا صن:

توتنهام يصارع يونايتد

قررت إدارة نادي توتنهام، الدخول في صراع مع مانشستر يونايتد، من أجل ضم اللاعب دافيد بروكس من صفوف بورنموث خلال الفترة المقبلة.

إدارة توتنهام أبدت استعدادًا مبدئيًا لدفع 50 مليون جنيه إسترليني، من أجل التفوق على مانشستر يونايتد في الصراع على بروكس، والذي سيزيد اشتعالًا في الصيف المقبل.

الصحافة الإسبانية:

ماركاك

الريال أكثر من مجرد جاهز للكلاسيكو

واصل ريال مدريد ظهوره بشكل جيد في مبارياته، واستطاع أن يفوز بنتيجة 3-0 على ألافيس ليؤكد على جاهزيته لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

واستمر ريال مدريد في تحقيق نتائج جيدة واستطاع أن يسجل 14 هدفًا في المباريات الأربع الماضية.

بنزيما جاهز لمهمة كامب نو

بات كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني في كامل الجاهزية من أجل مواجهة برشلونة على كامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسباني.

واصل المهاجم الفرنسي الظهور بمستوى مميز على مدار 4 مباريات متتالية شهدت تسجيل 6 أهداف في شباك المنافسين، بالإضافة إلى وصوله لـ18 هدف في كافة المباريات خلال الموسم الحالي.

سبورت:

سان جيرمان يستغل قضية برشلونة لإبقاء نيمار

يستغل ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي القضية المتداولة بين لاعب الفريق نيمار دا سيلفا وناديه السابق برشلونة، والتي سيكون له دخل بها كشاهد، من أجل اقناع اللاعب بتجديد تعاقده لفترة أطول، بعدما أجل الظهور في المحكمة ولم يحضر جلسة 28 يناير الماضي.

ويرغب نيمار في الحصول على 26 مليون يورو من برشلونة كبند انتماء بعد تجديد تعاقده مع الفريق في 2016، غير أن الفريق الكتالوني رفض دفع المبلغ المتفق عليه بعدما رحل إلى باريس سان جيرمان نظير الشرط الجزائي.

الصحافة الإيطالية:

لا جازيتا ديللو سبورت:

اعتزال بالوتيلي

قال ماريو بالوتيلي، لاعب نادي مارسيليا إنه يُفكر في إنهاء مشواره مع كرة القدم مع نادي بريشيا.

وأضاف اللاعب من خلال تصريحات نقلتها وسائل الإعلام أنه لا يفكر في العودة إلى الكالتشيو لكنه يرغب في أن يُنهي مشواره مع نادي بريشيا.

وعن العنصرية في الملاعب قال: "يجب أن نبذل أقصى جهد من أجل التخلص منها، نحتاج بعض الوقت حتى تنتهي."

كالشتيو ميركاتو:

إصابات يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية أن دوجلاس كوستا لاعب يوفنتوس تعرض لاجهاد في الفخذ الأيسر فيما تعرض بيرنارديسكي لضربة في الأضلاع.

وأضافت الصحيفة أن حامل لقب الدوري الإيطالي لم يُعلن مدة غياب الثنائي.

وكان شبح الإصابات قد ضرب عناصر يوفنتوس خلال الفترة الماضية حيث تعرض كيلليني وبونوتشي للإصابة ومن قبلهم كوادرادو.

الصحافة الألمانية:

بيلد:

ليفا يحدد مزايا ليفربول

حدد النجم البولندي روبرت لفياندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ، مزايا ليفربول منافس الفريق البافاري في دوري أبطال أوروبا.

ليفا قال في تصريحات نقلتها الصحيفة،"ليفربول يمتلك لاعبين يتميزوا بالسرعة في الجانب الأمامي، بجانب قدرتهم على التحول من الدفاع للهجوم في وقت قصير، وهذا ما يجعلهم أكثر خطورة".

لايبزيج يحذر مهاجمه

حذر رالف رانجنيك المدير الفني لفريق لايبزيج، مهاجمه تيمو فيرنر، إذا فكر في الانتقال لصفوف ليفربول في الصيف المقبل.

المدير الفني للفريق الألماني، قال :"يجيب على فيرنر أن يتعلم من تجربة نابي كيتا مع ليفربول إذا فكر في الانتقال للريدز".

وأضاف :"كيتا كان من أبرز اللاعبين في صفوف لايبزيج، لكنه يعاني في الموسم الحالي مع ليفربول".

كيكر:

بايرن يستعيد نوير

استعاد فريق بايرن ميونيخ خدمات ثنائي الفريق الحارس مانويل نوير ولاعب الوسط تياجو ألكانترا قبل مباراة هيرتا برلين في كأس ألمانيا.

وكان البايرن خاض مباراة باير ليفركوزن مفتقدًا خدمات الثنائي بسبب الإصابة، إلا أن نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق البافاري تلقى دفعة معنوية بعودة الثنائي قبل مباراة دور الـ16 بكأس ألمانيا.

الصحافة الفرنسية:

فرانس فوتبول:

سولشاير في ليون

مباشرة بعد صافرة نهاية مواجهة مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، انطلق النرويجي أولي جونار سولشاير إلى الأراضي الفرنسية، حيث شاهد مواجهة ليون امام باريس سان جيرمان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وفاز مانشستر يونايتد بقيادة سولشاير على ليستر سيتي بهدف نظيف، ليواصل مسيرته الإيجابية في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يطير إلى ليون، لمشاهد باريس خصمه المنتظر بهد عشرة أيام في دوري أبطال أوروبا، والذي خسر أمام ليون بهدفين مقابل هدف.

ليكيب:

بنفيكا يستمتع بالديربي

استمتع بنفيكا بفوز كبير على غريمه سبورتنج لشبونة في الجولة العشرين للدوري البرتغالي الممتاز، في ليلة لم يكن يستحقها كريستيانو رونالدو نجم سبورتنج لشبونة السابق الذي شاهد المباراة.

وفاز بنفيكا 4-2، ليحافظ على موقعه في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 47 نقطة، بينما استقر سبورتنج في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.