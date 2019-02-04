شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمري رئيساً للجنة الفنية في تنظيمية «كرة السلة الخليجية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) قررت اللجنة التنظيمية لكرة السلة بدول مجلس التعاون الخليجي، تشكيل اللجنة الفنية برئاسة المراقب الدولي، وعضو لجنة تطوير الحكام في الاتحاد الآسيوي منصور الأحمري. وهنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد، المراقب الدولي منصور الأحمري بتكليفه رئيساً للجنة الفنية في اللجنة التنظيمية الخليجية، مؤكداً كفاءته واستحقاقه لذلك، وقدرته على تمثيل الوطن بصورة مشرفة في المحافل الدولية. وجاء تكليف الأحمري خلال اجتماع اللجنة التنظيمية لكرة السلة بدول مجلس التعاون الخليجي، في إمارة دبي برئاسة الإماراتي عبداللطيف ناصر الفردان.



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