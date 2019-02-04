شكرا لقرائتكم بليجريني: لهذا السبب ليفربول أفضل من مانشستر سيتي! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مانويل بليجريني مدرب وست هام يونايتد إن خروج ليفربول من مسابقتي الكأس المحليتين يمنحه أفضلية على مانشستر سيتي في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيستعيد ليفربول التقدم على مانشستر سيتي بفارق خمس نقاط إذا فاز على وست هام اليوم الاثنين ويعتقد بليجريني مدرب سيتي السابق أن منافسه يملك فرصة كبيرة لإحراز لقب الدوري لأول مرة منذ 1990.

وينصب تركيز فريق المدرب يورجن كلوب على الدوري ودوري أبطال أوروبا بعد الخروج من كأس رابطة الأندية وكأس الاتحاد في إنجلترا.

وقال بليجريني للصحفيين "يكون الأمر أسهل للفريق عندما يشارك في مسابقتين مقارنة بفريق آخر يشارك في أربع مسابقات، سيتي سيلعب نهائي كأس الرابطة ما يعني تغيير موعد مباراة، إذا بلغ قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي سيتم تأجيل موعد مباراة أخرى"، مضيفاً، "سيتي سيلعب في دوري أبطال أوروبا أيضا لذا الأمر ليس سهلا للمنافسة في كل المسابقات".