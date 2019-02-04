شكرا لقرائتكم تعرف على حكام مباراتي الدوري المصري اليوم الأثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي اليوم الاثنين، ضمن الأسبوع الـ 21 لدوري القسم الأول، على النحو التالي :

الاتحاد × المصري : محمد الحنفي ويعاونه مصطفى عطية ورجب محمد، وهشام توفيق حكما رابعا، وكل من محمد حسن وأسامة إسماعيل حكما خامسا.

الداخلية × بيراميدز : طاقم تونسي بقيادة يوسف السرايري ويعاونه أنور هميلة وفوزي الجريدي، وأسامة بن إسحاق حكما رابعا.