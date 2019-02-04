شكرا لقرائتكم الأهلي يكشف موعد عودة المصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن النتائج داخل المارد الأحمر تسير بشكل رائع في الفترة الأخيرة.

وقال "عبدالحفيظ" في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير": " النتائج في النادي الأهلي تسير بشكل متميز للغاية في الفترة الماضية".

وأضاف:" أداء الأهلي سيتطور في المرحلة القادمة عند عودة المصابين لصفوف المارد الأحمر"، وتابع: "أحمد فتحي ومروان محسن سيعودان للأهلي نهاية الأسبوع الجاري، وفي غضون أسبوع سيعود وليد أزار للمشاركة مع الفريق، وبعد أسبوعين سيعود وليد سليمان".

وأكمل: "لاسارتي المدير الفني الأوروجوياني يتعامل مع لاعبي الأهلي بشكل رائع والعلاقة بين الطرفين "ممتازة".

وعن أزمة مباراة حرس الحدود علق قائلا: "الأهلي عندما يطلب تأجيل مباراة يكون الأمر خارج عن إدارة النادي، ولكن إن شاء الله نأمل في حل الأزمة خلال الساعات القليلة القادمة.

وواصل: "الأهلي متمسك بالنظام الذي بدأت به مسابقة الدوري المصري وتمسك بحقوقه في اكتمال المسابقة بنفس الشكل الذي بدأت به المسابقة".

واختتم: الأهلي بطل الدوري العام إن شاء الله، والأهلي نجح في التتويج بالدوري في ظروف أصعب من الوقت الحالي".