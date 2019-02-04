شكرا لقرائتكم الكونفدرالية .. حلقة جديدة من صراع الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشتعلت الحرب بين الأهلي والزمالك من جديدة وهذه المرة كانت بطولة الكونفدرالية الأفريقية محور الجدل والصراع بين الغريمين.

تصريحات جروس عن الكونفدرالية

السويسري كريستيان جروس، بدأ هذا الخلاف الكروي حينما قال أن بطولة الكونفجرالية هي أهم وأقوى بطولة قارية.

الأهلي يسخر من تصريحات جروس

لكن الأهلي لم يقف مكتوف الأيدي فرد سيد عبد الحفيظ على مدرب الزمالك ساخراً :" يا راجل صلي على النبي"، في شاراة منه إلى عدم مقارنة الكونفدرالية بدوري الأبطال.

مواجهة الزمالك وجوماهيا

ويحل الزمالك ضيفا على جورماهيا الكيني عصر اليوم الأحد فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك فى المجموعة الرابعة بدور مجموعات بالكونفيدرالية مع جورماهيا و نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.

في المقابل حقق الأهلي فوز ساحق على سيمبا التنزاني بنتيجة 5 – صفر في المباراة التي جمعتهما على برج العرب أمس في الجولة الثالثة من مجموعات دوري الأبطال.

اتحاد الكرة يعلق على أزمة الأهلي والزمالك

في نفس السياق، علق الإعلامي أحمد شوبير على الأمر قائلاً :"لا أعلم سبب الفتنة والجدل والصراع على تصريحات كريستيان جروس.. فيه إيه يا جماعة هو احنا متعملناش من الدفاع الجوي وبورسعيدي هو الموت لم يعظنا ولم نتعلم منه".

وقال شوبير: "مدرب يريد تحفيز لاعبيه للفوز بالكونفيدرالية ما المانع في ذلك وماذا يمنع من فوز الزمالك بالبطولة والأهلي بدوري أبطال إفريقيا ويبقى السوبر الإفريقي مصري خالص".

الدوري المصري مشتعل

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.