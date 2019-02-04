شكرا لقرائتكم ليفربول ضد وست هام.. صلاح على رأس التشكيل المتوقع للمباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت صحيفة ليفربول إيكو المعنية بأخبار النادى الإنجليزى الشهير الذى يلعب له الأسطورة المصرية محمد صلاح عن التشكيلة المتوقعة للفريق التى سيخوض بها مواجهته اليوم. ويلتقى ليفربول نظيره وست هام فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدورى الانجليزى اشهر دوريات العالم. ليفربول متصدر جدول الترتيب ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافى البريميرليج برصيد 16 هدفًا متفوقًا على الثنائى هارى كين مهاجم توتنهام، وسيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتى بفارق هدف واحد، وعلى أوباميانج بفارق هدفين. وجاء تشكيل الريدز كالتالى.. حراسة المرمى : أليسون خط الدفاع : ميلنر ، جون ماتيب ، فان ديك ، روبرتسون خط الوسط : هندرسون ، فابينهو ، وينجالدوم خط الهجوم : صلاح ، فيرمينو ، مانى ويحتل ليفربول صدارة ترتيب البريميرليج في الوقت الحالي برصيد 61 نقطة و بفارق نقطتين فقط عن مان سيتي الوصيف الذي اكتسح ارسنال بثلاثية سيرخيو اجويرو مساء الأحد .

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