شكرا لقرائتكم خبر عن أوكا وسالم أبرز المستجدين فى قائمة الداخلية أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء عبد العال، المدير الفنى لنادى الداخلية، عن قائمة الفريق التى تستعد لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة 21 من الدورى العام.

وضمت قائمة الداخلية 18 لاعباً وهم:

في حراسة المرمى: محمد صبحي و شهاب خالد

في خط الظهر: رشاد فاروق، احمد جودة، محمد ابوسريع، كالوشا، محمود شديد، احمد رفاعي، احمد بحبح، ابراهيم ابو اليزيد.

في خط الوسط: حجاج عويس، ايمانويل ايجبتور، محمد مخلوف، محمد جمال، اسلام جابر، احمد اوكا، كريم خميس، محمود القط، فتحي عثمان.

وفي الهجوم: محمد سالم، حسام باولو، أيشا .

واستعاد الداخلية أحمد أوكا لاعب وسط الفريق العائد من الإصابة، كما دخل محمد سالم مهاجم الداخلية القادم مؤخراً من بتروجت في الحسابات الفنية لعلاء عبد العال أمام بيراميدز.

ويستضيف الداخلية نظيره بيراميدز اليوم، الاثنين، فى المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تقام على استاد كلية الشرطة بالعباسية .

كان الداخلية قد تعادل في مباراته الأخيرة أمام الإنتاج الحربي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين بمنافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام.