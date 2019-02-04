شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يتحدى: الأهلي بطل الدورى الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن نتائج المارد الأحمر تسير بشكل رائع فى الفترة الأخيرة، وأن الأهلى بطل الدورى الموسم الحالى.

وقال "عبدالحفيظ"، فى تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير"، "النتائج فى النادي الأهلي تسير بشكل متميز للغاية فى الفترة الماضية".

وأضاف مدير الكرة بالأهلى، "أداء الأهلي سيتطور فى المرحلة المقبلة عند عودة المصابين لصفوف الفريق، مشيرا إلى أن أحمد فتحى ومروان محسن سيعودان نهاية الأسبوع الجارى، وفى غضون أسبوع يعود وليد أزار للمشاركة مع الفريق، وبعد أسبوعين يعود وليد سليمان".

وأكد عبد الحفيظ أن المدير الفنى مارتن لاسارتى يتعامل مع لاعبى الأهلي بشكل رائع والعلاقة بين الطرفين "ممتازة".

وعن أزمة مباراة حرس الحدود قال عبد الحفيظ، "الأهلي عندما يطلب تأجيل مباراة يكون الأمر خارج عن إدارة النادى، ولكن إن شاء الله نأمل فى حل الأزمة خلال الساعات القليلة المقبلة، مشدداً على أن الأهلي متمسك بالنظام الذى بدأت به مسابقة الدورى المصرى، ومتمسك بحقوقه فى اكتمال المسابقة بنفس الشكل الذى بدأت به المسابقة".

واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته مؤكداً أن الأهلي بطل الدورى العام إن شاء الله، والأهلي نجح فى التتويج بالدورى فى ظروف أصعب من الوقت الحالى.