اتحاد الكرة يدرس إيقاف حازم إمام "مباراتين" بعد الطرد أمام المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس اتحاد الكرة إيقاف حازم إمام، لاعب الزمالك، مباراتين بعد طرده فى المباراة الأخيرة بالدورى أمام مصر المقاصة مباشرة. وكشف مصدر باتحاد الكرة أن حازم إمام لم يشتبك مع الحكم محمود البنا وإنما مع لاعب المقاصة، وبالتالى ما حدث يعتبر سلوكاً غير رياضى مع الخصم وليس الحكم، وعقوبته الإيقاف مباراتين وغرامة مالية. يذكر أن الزمالك فاز على المقاصة 4 / 1 بالدورى.

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