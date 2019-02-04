شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مدربين واعتزال متعب والكابيتانو.. ماذا تغير فى الأهلي حتى عودة ربيعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ماذا تغير فى الأهلي خلال تلك الفترة حتى عودة رامى ربيعه؟، سؤال طرحته جماهير الأهلي عبر مواقع السوشيال ميديا، وتداوله بشكل ساخر بسبب طول فترة غياب مدافع الأهلي والتى بلغت 390 يوماً، لم تطأ فيها قدما مدافع النادى الأهلي ومنتخب مصر مباراة رسمية، بعد مشاركته للمرة الأخيرة فى مباراة القمة بالدورى الموسم الماضى وفاز بها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

رامى ربيعة عاد للمشاركة مع الأهلى للمرة الأولى بعد غياب فى مباراة سيمبا والتى فاز بها الأحمر بخماسية فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

إصابة الضامة أبعدت مدافع الأهلى عن المشاركة ف المباريات لأكثر من عام، وكانت المباراة الأخيرة له فى الدورى أمام الزمالك بتاريخ 8 يناير 2018 ليشهد الأهلي بعدها العديد من التغييرات، نرصدها فى التقرير التالى..

4 مدربين

تغييرات عديدة على المستوى الفنى فى النادى الأهلي شهدها عام كامل غاب فيه رامى ربيعة عن الفريق بسبب الضامة، وأبرزها تعاقب 4 مدربين على الإدارة الفنية للقلعة الحمراء، أولاً كان رحيل حسام البدرى بعد الإخفاق بتعادل وخسارة فى مستهل مشوار دور المجموعات بدورى الأبطال فى النسخة الماضية، ثم التعاقد مع الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى رحل للإخفاق العربى والأفريقى بعد خسارة النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا، وكذلك وداع البطولة العربية من دور الثمانية.

تولى محمد يوسف بعد ذلك مهمة تدريب الفريق الأحمر، بشكل مؤقت، قبل أن يتعاقد مسئولو الأهلي مع الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى يدير النادى الأهلي حتى الآن.

اعتزال متعب والكابيتانو

شهدت فترة غياب رامى ربيعة اعتزال ثنائى الأهلي عماد متعب وحسام غالى بعد مشوار طويل حافل بالإنجازات، سواء مع الأهلي أو المنتخب.

النجمة الرابعة

ابتعد ربيعة عن المشاركة مع الأهلي فى نصف الموسم تاركاً الدفاع الأحمر فى أزمة كبيرة، خاصة مع رحيل أحمد حجازى لوست بروميتش الإنجليزى، واستكمل المارد الأحمر هذا الموسم معتمداً على أيمن أشرف ومحمد هانى ظهيرى الفريق الأيسر والأيمن فى مركز المدافعين، ليتوج المارد الأحمر فى النهاية ببطولة الدورى العام رقم 40 ويضيف النجمة الرابعة على قميص الفريق.

عودة رمضان صبحى

عاد رمضان صبحي صانع ألعاب النادى الأهلي إلى بيته القلعة الحمراء من جديد بعد تجربة احترافية فى الدورى الإنجليزى، والذى انضم إلى الأهلي على سبيل الاعارة فى الميركاتو الشتوى الماضى.

صفقة الـ 100 مليون

كما شهدت فترة غياب رامى ربيعة عن الأهلي إبرام الصفقة الأغلى فى تاريخ القلعة الحمراء، وهى صفقة حسين الشحات الذى كلف خزينة الأهلي 90 مليون جنيه تسلمها مسئولو العين الإماراتى للاستغناء عن اللاعب.