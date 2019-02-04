سوبر كورة .. ساسى vs السولية .. أيهما أفضل؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد خط وسط قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك منافسة من نوع خاص بين التونسى فرجانى ساسى لاعب فريق الزمالك وعمرو السولية لاعب الأهلى، وفى ظل تصدر نادى الزمالك جدول المسابقة تبقى الأفضلية بعض الشىء لما يقدمه فرجانى ساسى، على الرغم من صحوة فنية كبيرة يشهدها السولية فى المباريات الأخيرة مع المارد الأحمر. "سوبر كورة" يستعرض بالأرقام والتحليل أيهما أفضل فى بطولة الدورى منذ انطلاقها وحتى الآن .. للمزيد اضغط هنا....

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