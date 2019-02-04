شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كريم نيدفيد جوكر جديد في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

أصبح كريم نيدفيد لاعب وسط النادي الأهلي نجم الشباك في القلعة الحمراء، بعد العروض المميزة التي يقدمها مع الفريق الأحمر ليصبح هدافاً للأهلي في دوري أبطال أفريقيا برصيد 3 أهداف .

كريم نيدفيد أصبح جوكر جديد في النادي الأهلي، وهو لقب لم يستحوذ عليه سوى أحمد فتحي، إلا أن نيدفيد بعد أن أثبت كفاءته في أكثر من مركز يستحق هذا اللقب عن جدارة.

ولعب كريم نيدفيد في عدة مراكز مع الأهلي وهي خط وسط مدافع، خط وسط مهاجم، ظهير أيمن، جناح أيمن .

الخليج 365 يسلط الضوء على نجم الأهلي العائد بقوة في الصور التالية :







الجوكر



جوكر الاهلى الجديد



كريم في احدى المباريات



كريم نيدفيد



كريم نيدفيد بقميص دجلة فترة اعارته من الاهلي



كريم نيدفيد مع منتخب الشباب



كريم نيدفيد مع زملائه فى المنتخب



كريم نيدفيد و سعد سمير وأحمد توفيق



كريم نيدفيد



كريم وليد



كريم



نيدفيد



نيدفيد وكأس البطولة



نيدفيد ومعلول وسعد