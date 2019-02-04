شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لموقعة النجوم اليوم فى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تدريباته اليوم فى كينيا بعد الخسارة بأربعة أهداف مقابل هدفين من جورماهيا، فى أولى مباريات الفريق الأبيض بالمجموعة الرابعة من منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

فضل السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك، خوض الفريق لمرانه اليوم بشكل طبيعى بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة على أن يخضع الأساسيين لتدريبات استشفائية ويخوض البدلاء والمستبعدين تدريبات بدنية قوية على أن يحصل الفريق الأبيض على راحة سلبية غدا الثلاثاء فى يوم الوصول إلى القاهرة على أن يستأنف الفريق تدريباته على ملعبه يوم الأربعاء القادم، استعداداً لمواجهة نجوم إف سى، فى المباراة التى ستقام بين الفريقين، السبت المقبل، فى الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.