تقرير.. 4 سلبيات للزمالك بعد الخسارة أمام جورماهيا بالكونفيدرالية

مصراوي
افتتح فريق الزمالك مشواره في دور المجموعات من مسابقة الكونفدرالية بخسارة عريضة على يد جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جاءت ضمن المجموعة الرابعة، والتي تضم معهما نصر حسين داي الجزائري وبترو أتليتكو الأنجولي.
الزمالك أصبح في المركز الأخير مؤقتًا لحين انتهاء مباراة نصر حسين داي وبترو أتليتكو في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم بالجزائر.
ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي، أبرز الملامح بعد خسارة الزمالك على يد بطل كينيا:
- هزيمة ثانية:
خاض الزمالك خلال مبارياته الإفريقية، 12 مباراة...
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