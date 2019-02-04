الأهلي يحتوى أزمة الغزال وصالح والشيخ بسبب القيد الأفريقي

اليوم السابع - محمد عراقى



احتوى الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي حالة الغضب العارمة التى أنتابت ثلاثى الأهلى أحمد الشيخ وصالح جمعة وعمرو جمال، بعد تجاهل قيدهم بالقائمة الافريقية، التي تم إغلاقها بقيد 30 لاعب أخرهم الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد، الذين تم قيدهما قبل ساعات من مواجهة سيمبا التنزاني فى بطولة دورى أبطال افريقيا.



شهدت الفترة الماضية أزمة في الفريق بسبب إستبعاد الثلاثي جمعه و الشيخ و جمال من القيد الافريقي رغم حصولهم على وعد من أعضاء الجهاز الفني بقيدهم افريقياً قبل غلق باب القيد، ،إلا...