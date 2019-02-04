وزير الرياضة يتحدث عن.. ملاعب أمم أفريقيا.. تجاوزات الجماهير.. وإلغاء الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن العمل مستمر على قدم وساق داخل اتحاد الكرة واللجنة المنظمة لأمم أفريقيا 2019 بالتنسيق مع لجان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ومنح الاتحاد الأفريقي مؤخرا مصر حق تنظيم أمم أفريقيا 2019، والتي سوف تنتطلق يوم 21 يونيو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وذلك بعد سحب ملف التنظيم من الكاميرون.

وأشار أشرف صبحي في تصريحات لراديو "أون سبورت" صباح اليوم الإثنين "الاتحاد الأفريقي بدأ بشكل فوري من خلال اللجان المختلفة الترتيب والتنسيق مع اتحاد الكرة بشأن أمم أفريقيا، يتم تفقد حالة الملاعب في الوقت الحالي".

وأضاف "ننتظر بالطبع التقرير الخاص بلجان التفتيش بشأن أي ملحوظات تخص الأمور الفنية أو أي طلبات أخرى بشأن ملاعب أمم أفريقيا لكي يتم العمل على توفيرها بشكل سريع، منذ تم تحديد الملاعب، بدأنا اعمال التطوير".

وصرح "بالتأكيد اتحاد الكرة سيكون متواجد باللجان المختلفة لأمم أفريقيا، ونحن دائما على تواصل بشأن الخروج بأفضل صورة والمساعدة في ازالة أي عقبة والتدخل في الوقت المناسب لحل أي مشكلة".

وعن مسابقة الدوري "أرفض فكرة الإلغاء، تنظيم أمم أفريقيا ليس له علاقة بالدوري أو انتظام المسابقات، من يستطيع تحمل هذا القرار، كرة القدم صناعة، وهناك حقوق رعاية بملايين الجنيهات سواء للأندية أو اتحاد الكرة".

واستمر "هناك مساحة لكل اتحاد لكي يعمل، ولا نتدخل كوزارة فنيا، اتحاد الكرة يضم اسماء لها خبرات، يستطيعون ادارة قارة وليس فقط دوري عام، الأربعاء هو بمثابة جمعية عمومية لأندية الدوري، عليهم تحديد كل الأمور".

وانتقل وزير الرياضة للحديث عن الشأن الجماهير "بالتأكيد أي تعصب أو تجاوز من جانب أي جماهير، سيؤثر على النادي الذي يشجعوه، واشدد دائما على ضرورة تفعيل دور اللجان داخل اتحاد الكرة مثلما يحدث في الكاف".

وشدد "الاتحاد الأفريقي وقت حدوث أي تجاوز أو أزمة يُطبق اللائحة على الفور، اتحاد الكرة به لوائح لتلك الأمور لكن غير مفعلة، يجب أن يتم تفعيل تلك اللوائح، والتأكيد على أن الجماهير المتجاوزة تؤثر على ناديها فقط".

واختتم "يتم العمل على توفير نظام إليكتروني لبيع تذاكر أمم أفريقيا، وقبل البطولة بوقت كاف، هذا الأمر أصبح ضروريا، نحن في 2019، وبالتالي يجب أن نسير وفقا للنظم المتبعة في هذا الأمر، كذلك اللجنة المنظمة تعمل على شكل الموقع الرسمي".