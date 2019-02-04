رياضة | عاجل.. بشرى سارة من الأهلي لجماهير بشأن المصابين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بشرى سارة من الأهلي لجماهير بشأن المصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن النتائج داخل المارد الأحمر تسير بشكل رائع في الفترة الأخيرة.
وقال "عبدالحفيظ" في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير": " النتائج في النادي الأهلي تسير بشكل متميز للغاية في الفترة الماضية".
وأضاف:" أداء الأهلي سيتطور في المرحلة القادمة عند عودة المصابين لصفوف المارد الأحمر".
وأضاف: "أحمد فتحي ومروان محسن سيعودان للأهلي نهاية الأسبوع الجاري، وفي غضون أسبوع سيعود وليد أزار للمشاركة مع الفريق، وبعد أسبوعين سيعود وليد سليمان".
وأكمل: "لاسارتي المدير الفني الأوروجوياني يتعامل مع لاعبي الأهلي بشكل رائع والعلاقة بين الطرفين "ممتازة".
وعن أزمة مباراة حرس الحدود علق قائلا: "الأهلي عندما يطلب تأجيل مباراة يكون الأمر خارج عن إدارة النادي، ولكن إن شاء الله نأمل في حل الأزمة خلال الساعات القليلة القادمة.
وواصل: "الأهلي متمسك بالنظام الذي بدأت به مسابقة الدوري المصري وتمسك بحقوقه في اكتمال المسابقة بنفس الشكل الذي بدأت به المسابقة".
واختتم: الأهلي بطل الدوري العام إن شاء الله، والأهلي نجح في التتويج بالدوري في ظروف أصعب من الوقت الحالي".
وزير الشباب: أرفض إلغاء الدوري العام
قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إيه يرفض تماما مناقشة فكرة إلغاء الدوري العام تزامنا مع استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019.
أكد "صبحي" في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير": "أرفض تمام فكرة إلغاء الدوري العام هذا الموسم بسبب تنظيم كأس الأمم الإفريقية".
وواصل: "هناك عقد رعاية لاتحاد الكرة المصري ولأندية الدوري وفي حالة إلغاء المسابقة سيتطلب على الاتحاد والأندية دفع شروط جزائية المتواجدة في عقود الرعاية".
وكان أحمد مجاهد المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق عن بطولة الدوري العام لن يتم إلغائها وستستمر رغم كل المعوقات.
"شوبير" يعلق على هزيمة الزمالك أمام جورماهيا
علق الإعلامي أحمد شوبير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على هزيمة الزمالك من جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين في الكونفدرالية.
وقال "شويبر" خلال برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة "أون سبورت" : "الزمالك خسر أسهل مباراة له ولا سيما وأن الفريق تقدم بالهدف الأول بعد مرور 7 دقائق من بداية اللقاء".
وأضاف: "الزمالك بدأ مبارياته في المجموعة بالهزيمة من أسهل فرق المجموعة، وبالتالي سيكون الفترة القادمة في غاية الصعبة على الزمالك".
وواصل: "الزمالك كان في يمكن الفوز في لقاء الأمس بكل سهولة في لقاء الأمس وتصدر المجموعة ولكنه صعب الأمر عليه، وأصبحت المجموعة "متكعبلة".
واختتم: "على الزمالك الفوز على نصر حسين داي وبترو أتلتيكو الأنجولي في المواجهتين القادمتين من أجل عدم الدخول في حسبة "برما"
وكان الزمالك قد سقط في فخ الهزيمة أمام جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".
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