رياضة | عاجل.. وزير الشباب والرياضة يعلن موقفه من إلغاء الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير الشباب والرياضة يعلن موقفه من إلغاء الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه يرفض تماما مناقشة فكرة إلغاء الدوري العام تزامنا مع استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019.
أكد "صبحي" في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير": "أرفض تمام فكرة إلغاء الدوري العام هذا الموسم بسبب تنظيم كأس الأمم الإفريقية".
وواصل: "هناك عقد رعاية لاتحاد الكرة المصري ولأندية الدوري وفي حالة إلغاء المسابقة سيتطلب على الاتحاد والأندية دفع شروط جزائية المتواجدة في عقود الرعاية".
وكان أحمد مجاهد المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق عن بطولة الدوري العام لن يتم إلغائها وستستمر رغم كل المعوقات.
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الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز
واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.
ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.
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