رياضة | تعليق ناري من "شوبير" على هزيمة الزمالك أمام جورماهيا الكيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من "شوبير" على هزيمة الزمالك أمام جورماهيا الكيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإعلامي أحمد شوبير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على هزيمة الزمالك من جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين في الكونفدرالية.

وقال "شويبر" خلال برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة "أون سبورت" : "الزمالك خسر أسهل مباراة له ولا سيما وأن الفريق تقدم بالهدف الأول بعد مرور 7 دقائق من بداية اللقاء".

وأضاف: "الزمالك بدأ مبارياته في المجموعة بالهزيمة من أسهل فرق المجموعة، وبالتالي سيكون الفترة القادمة في غاية الصعبة على الزمالك".

وواصل: "الزمالك كان في يمكن الفوز في لقاء الأمس بكل سهولة في لقاء الأمس وتصدر المجموعة ولكنه صعب الأمر عليه، وأصبحت المجموعة "متكعبلة".

واختتم: "على الزمالك الفوز على نصر حسين داي وبترو أتلتيكو الأنجولي في المواجهتين القادمتين من أجل عدم الدخول في حسبة "برما"

وكان الزمالك قد سقط في فخ الهزيمة أمام جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

أول تعليق من جروس على هزيمة الزمالك أمام جورماهيا

هاجم كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، اللاعبين في غرف خلع الملابس بعد خسارة لقاء اليوم أمام فريق جورماهيا الكيني 4-2 في الجولة الأولي من الكونفيدرالية.

ووبخ جروس كافة اللاعبين ولكنه اختص لاعبي الدفاع بسبب سوء الاداء وحالة التراخي في التعامل مع مهاجمي جورماهيا.

وأكد جروس أن بداية الفريق لم تكن موفقة بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية بعد الخسارة أمام جورماهيا الكيني على ملعبه اليوم .

وقال جروس في تصريحاته: لاعبي الفريق لم يكونوا على القدر الكافي من الالتزام الدفاعي والهجومي وهو ما أدى للخسارة اليوم .

وتابع: لا ألوم اللاعبون فقط أو أحدهم بالتحديد فالفريق بأكمله يحقق الفوز والفريق بأكمله يتحمل الخسارة.

واضاف: الفرصة لاتزال قائمة وعلينا أن نستفيد من الأخطاء التي وقعنا فيها ولدينا مباريات كثيرة الفترة القادمة ونركز عليها.