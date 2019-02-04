رياضة | مكالمة "ناجي" تقرب نجم بيراميدز من الانضمام لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكالمة "ناجي" تقرب نجم بيراميدز من الانضمام لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، اتصالا هاتفيا مع أحمد الشناوي حارس فريق بيراميدز، لتحفيزه من أجل استعادة مستواه بالمرحلة المقبلة للعودة إلى صفوف الفراعنة.

وحرص "ناجي" على تحفيز "الشناوي" لاستعادة تألقه والعودة لمنتخب مصر بالتركيز في مباريات بيراميدز خلال المرحلة المقبلة لينضم إلى معسكر الفراعنة، في مارس المقبل.

ومن المنتظر أن يعود الشناوي لحماية عرين بيراميدز في لقاء الداخلية اليوم الإثنين في الجولة الـ21 من الدوري بعدما غاب لفترة بسبب الإصابة.

كان الشناوي، شارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 لعدة دقائق، لكنه تعرض للإصابة وخرج لصالح الحارس عصام الحضري، في أول مباراة.