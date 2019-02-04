رياضة | مكالمة "ناجي" تقرب نجم بيراميدز من الانضمام لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكالمة "ناجي" تقرب نجم بيراميدز من الانضمام لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجرى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، اتصالا هاتفيا مع أحمد الشناوي حارس فريق بيراميدز، لتحفيزه من أجل استعادة مستواه بالمرحلة المقبلة للعودة إلى صفوف الفراعنة.
وحرص "ناجي" على تحفيز "الشناوي" لاستعادة تألقه والعودة لمنتخب مصر بالتركيز في مباريات بيراميدز خلال المرحلة المقبلة لينضم إلى معسكر الفراعنة، في مارس المقبل.
ومن المنتظر أن يعود الشناوي لحماية عرين بيراميدز في لقاء الداخلية اليوم الإثنين في الجولة الـ21 من الدوري بعدما غاب لفترة بسبب الإصابة.
كان الشناوي، شارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 لعدة دقائق، لكنه تعرض للإصابة وخرج لصالح الحارس عصام الحضري، في أول مباراة.
الكاف يكشف عن نقطة رجحت كفة مصر في تنظيم أمم إفريقيا 2019
كشف طارق البوشماوي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن النقطة الوحيدة التي ساهمت في فوز مصر تنظيم أمم إفريقيا 2019
وأكد طارق البوشماوي في تصريحات تليفزيونية أن مصر كان لديها التعهد الحكومي لاستضافة أمم إفريقيا 2019 بخلاف جنوب إفريقيا التي لم يكن لديها هذا التعهد وهو ما يعني أن الحكومة المصرية تدعم الملف بقوة.
وفازت مصر بملف استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 باكتساح بحصول على 16 صوتًا مقابل صوت واحد لجنوب إفريقيا من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
ويضم المكتب التنفيذي للكاف 22 عضوًا من كل مناطق الكاف، ومن بينهم 6 عرب هم هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري وعضو المكتب التنفيذى بالفيفا والتونسي طارق بوشماوى والمغربي فوزى لقجع والموريتاني أحمد ولد يحيى والجيبوتى سليمان وايرى والليبى جمال الجعفري.
تفاصيل اجتماعات هاني أبوريدة للفوز بتنظيم أمم إفريقيا 2019
وعقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أكثر من اجتماع تنسيقي بشكل منفرد، مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لفوز الملف المصري باستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد سحب التنظيم من الكاميرون لعدم جاهزية الملاعب هناك.
وحرص هاني أبوريدة على شرح كافة تفاصيل الملف المصري من أجل إقناع أعضاء المكتب التنفيذي بالتصويت لصالح الملف المصري وضمان أصواتهم قبل الفوز باستضافة أمم إفريقيا 2019.
وضم الوفد المصري في السنغال كل من المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد مجاهد وكرم كردي عضو المجلس ومحمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن سبورتس، وشريف حسن مدير العمليات، ومصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال بالشركة، وفريق عمل الشركة الذي ضم ٦ أفراد ، في حين ضم وفد جنوب إفريقيا أكثر من ٣٠ فردًا
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