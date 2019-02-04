شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: مباراة اليوم أمام وست هام ستكون صعبة للغاية والان مع التفاصيل

قالسعودية نيوز 365 - قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول إنه يخشى من مباراة اليوم أمام وست هام وينايتد، إذ اختلف الفريق كثيرًا عن لقاء الدور الأول، مشيرًا إلى أنه يعد الآن من ضمن أفضل الدوري الإنجليزي.

وصرح يورجن كلوب في مؤتمره الصحفي قبل لقاء وست هام قائلا ً “في مباراة الذهاب عندما فزنا برباعية نظيفة، كان وست هام مازال يبحث عن نفسه”.

وتابع “أما الآن، فهو واحدًا من ضمن أفضل أندية الدوري الإنجليزي، وأصبح قريبًا من المراكز الـ 6 الأولى، ولذلك أتوقع مباراة صعبة للغاية أمامهم”.

وبالحديث عن موقف أليكساندر أرنولد، رد قائلاً “ترينت تحسن كثيرًا، فهو أصبح قريبًا من العودة، وأتمنى أن يشارك في التدريبات كاملة الأسبوع المقبل، ولكنه لن يتواجد في لقاء يوم الاثنين أمام وست هام”.

وكان الظهير الأيمن الصاعد ترينت ألكسندر أرنولد تعرض لإصابة خلال عمليات الإحماء أمام برايتون، وقد يغيب عن الملاعب لمدة شهر.

ويواجه فريق ليفربول مساء اليوم الاثنين وست هام يونايتد، ضمن فعاليات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

والجدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي الذي حقق الانتصار مساء أمس أمام آرسنال بثلاثة أهداف لهدف.

وفى حالة فوز ليفربول بمباراة اليوم سيصبح الفارق بينه وبين مانشستر سيتي خمس نقاط.