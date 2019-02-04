شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي وثنائي برشلونة يثيرون القلق قبل موقعة ريال مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة الإسباني قلق حول حالة الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز والبرازيلي فيليب كوتينيو قبل مواجهة نادي ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقالت صحيفة أس الإسبانية أن ميسي وسواريز وكوتينيو يشعرون بالتعب بسبب قصر المدة بين مباراة فالنسيا ومباراة ريال مدريد في كأس الملك.

ويذكر أن ذهاب نصف نهائي كأس الملك بين برشلونة وريال مدريد سيُقام على ملعب الكامب نو، بينما تُقام مباراة العودة على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد.

وكان ميسي شُوهد وهو يشكو من بعض الآلام في الفخذ خلال مباراة فالنسيا بالليجا والتي أقيمت أول أمس السبت.