شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد والمصري والقنوات الناقلة في الدوري والان مع التفاصيل

الخليج 365- يخوض الفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري مباراة صعبة أمام المصري البورسعيدي اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الاتحاد والمصري على استاد "الجيش بالسويس"، اليوم الإثنين، والموافق 4 فبراير 2019 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مواجهة المصري والاتحاد في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

ويحتل نادي المصري المركز الثامن وفي رصيده 25 نقطة، في المقابل يقع فريق الاتحاد في المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة.