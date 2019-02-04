شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد والمصري والقنوات الناقلة في الدوري والان مع التفاصيل
وتقام مباراة الاتحاد والمصري على استاد "الجيش بالسويس"، اليوم الإثنين، والموافق 4 فبراير 2019 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وستنقل مواجهة المصري والاتحاد في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.
ويحتل نادي المصري المركز الثامن وفي رصيده 25 نقطة، في المقابل يقع فريق الاتحاد في المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والمصري والقنوات الناقلة في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.