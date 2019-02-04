شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز والداخلية في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

يلتقي الفريق الأول بنادي بيراميدز أمام الداخلية اليوم الإثنين في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الخليج 365-

وتقام مباراة الداخلية ضد بيراميدز على استاد كلية الشرطة اليوم الاثنين، والموافق 4 فبراير 2019 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مواجهة بيراميدز والداخلية في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

ويحتل نادي بيراميدز المركز الثاني وفي رصيده 39 نقطة، في المقابل يقع فريق الداخلية في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.