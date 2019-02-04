شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام.. صلاح أساسي والان مع التفاصيل
ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى : اليسون
خط الدفاع : ماتيب - فان دايك - روبرتسون
خط الوسط : فينالدوم - هيندرسون - كيتا - شاكيري
خط الهجوم : ماني - فيرمينيو - محمد صلاح
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