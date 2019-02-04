شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام.. صلاح أساسي والان مع التفاصيل

الخليج 365- يلتقي ليفربول نظيره وست هام يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساء، على استاد لندن الأولمبي ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : اليسون

خط الدفاع : ماتيب - فان دايك - روبرتسون

خط الوسط : فينالدوم - هيندرسون - كيتا - شاكيري

خط الهجوم : ماني - فيرمينيو - محمد صلاح