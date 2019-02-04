شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يهين منتخب بلاده الفائز بكأس آسيا والان مع التفاصيل

قام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بفعل اعتبره مئات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي "مهينا" لقائد المنتخب القطري حسن الهيدوس، وذلك خلال إستقباله للاعبي الفريق .

وعندما اجتمع الأمير مع لاعبي الفريق المتوج في مطار حمد الدولي بالدوحة، كان الهيدوس حاملا كأس البطولة، قبل أن يقوم الشيخ تميم بسحب الكأس من القائد ودفعه إلى الخلف، ثم جرّ يد أخيه جاسم بن حمد لالتقاط صورة مع كأس البطولة.

ويشغل جاسم بن حمد منصب الممثل الشخصي للأمير تميم، وكانا معا في استقبال لاعبي الفريق القطري الذي فاز بكأس آسيا لأول مرة في تاريخه.

وأنتقدت شريحة واسعة في مواقع التواصل الإجتماعي هذا التصرف الذي قام به تميم مع قائد المنتخب الذي لعب دورا مهما في الإنجاز القاري.

واعتبر متابعون أن على الأمير، بدلا من دفع الهيدوس إلى الخلف، أن يأخذ بيده ويكون حاضرا في الصورة التي أراد أن يلتقطها مع أخيه.

وأشفق كثير من المغردين على الهيدوس بعد الموقف المحرج الذي وضعه فيه أمير قطر أمام عدسات الكاميرا.

ورأى مغردون آخرون، أن هذه اللقطة كشفت أن التواضع الذي يظهر به أمير قطر، ليس إلا فعلا مصطنعا وأن هذه اللقطة كشفت الواقع.