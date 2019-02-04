شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ووست هام والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
الخليج 365- يصارع ليفربول المحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، فريق وست هام، يوم الإثنين 4-2-2019 على ملعب "لندن" في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.
وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية إذاعتها لمباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد على قناة بي إن سبورتس الرياضية 2 HD، وسوف يعلق علي هذا اللقاء المعلق حفيظ دراجي.
ويرغب نادي ليفربول في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من أجل عودة اللقب بعد غياب عدة سنوات.
ويسعى نادي وست هام أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.
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