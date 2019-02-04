الرائد يعزز هجومه بمبويو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
أنهى رئيس مجلس إدارة نادي الرائد فهد المطوع أمس رسميا، إجراءات التعاقد مع المهاجم البلجيكي من أصول كونغولية (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، ايلومبي مبويو، قادما من نادي كورتريك البلجيكي.
ومن المقرر أن يكون اللاعب قد وصل إلى مدينة بريدة أمس لتكلمة إجراءات تسجيله قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية.
ويأتي التعاقد مع مبويو لسد رحيل المهاجم الغيني إسماعيل بانجورا إلى الباطن بنظام الإعارة.
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