فرسان مكة يتوعدون الاتحاد بمصير جاره

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

يرفع فريق الوحدة شعار إلحاق الاتحاد بجاره الأهلي عندما يستضيفه اليوم بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع (ملعب النار) في إطار الأسبوع الـ18 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتغلب فرسان مكة على الأهلي الجار والند التقليدي للاتحاد، مرتين هذا الموسم، الأولى في الدور الأول لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عندما تغلبوا عليه 2 - 1، والثانية عندما أطاحوا به من دور الـ16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بركلات الترجيح 3 - 1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1، فيما انتهت مباراة الوحدة أمام الاتحاد في الدور الأول للدوري، بالتعادل 2 - 2.

وتترقب الجماهير مواجهة نارية بين الفريقين رغم الفارق النقطي والمراكز بينهما، حيث يملك الوحدة 28 نقطة في المركز السادس (قبل نتائج مباريات أمس)، فيما للاتحاد 10 نقاط فقط في المركز الـ15 قبل الأخير.

قبل ضربة البداية

آخر مباراة للوحدة انتهت بالتعادل 1 - 1 أمام الحزم

آخر مباراة للاتحاد انتهت بالتعادل 0 - 0 أمام الشباب

مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بالتعادل 2 - 2

مواجهة الدور الأول قادها المدرب المستقيل فابيو كاريل والمستبعد بندر باصريح

المدربان أحمد ميدو وسلافن بيلتش يخوضان أول صدام بينهما

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الفارق النقطي بين الفريقين 18 نقطة لمصلحة الوحدة

32 هدفا استقبلها دفاع الاتحاد، فيما استقبل الوحدة 18 هدفا

l 20 هدفا سجلها لاعبو الوحدة فيما سجل الاتحاد 18 هدفا