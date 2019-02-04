هلال ماميتش في تحدي متاريس الفتح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

تظهر من اليوم، اللمسات الفنية للمدير الفني الجديد لفريق الهلال، الكرواتي زوران ماميتش الذي تسلم المهمة خلفا للبرتغالي جورجي جيسوس، وذلك عندما يقود فريقه في مواجهة الفتح عند الساعة الـ 6.20 مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود (محيط الرعب) ضمن المرحلة الـ 18 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الهلال إلى توسيع الفارق بينه وبين الوصيف النصر بعد تعثر الأخير بخسارته أمس الأول 1 - 3 أمام التعاون.

ويملك الهلال المتصدر، 40 نقطة، فيما يعني فوزه اليوم بزيادة الفارق بينه وبين الوصيف إلى 6 نقاط وهو ما يجعله أكثر اطمئنانا في الجولات المقبلة والمضي قدما نحو نيل اللقب للمرة الـ 15.

ولا يتوقع أن تشهد خارطة الهلال تغيرات كبيرة، باستثناء مشاركة المدافع الأسترالي الدولي ميلوش ديجينيك للمرة الأولى بعد انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وكذلك مشاركة الدولي هتان باهبري.

ويمثل خط هجوم الفريق قوة ضاربة بوجود الفرنسي جوميز بافيتمبي، والإسباني جوناثان سيريانو.

أما الفتح بقيادة مدربه التونسي الخبير بالكرة السعودية فتحي الجبال، فيعمل هو الآخر إلى الفوز أو الخروج بالتعادل بعد عودة الروح المعنوية للفريق عقب فوزه الأخير على القادسية، والذي رفع رصيده إلى 22 نقطة ووضعه في المركز العاشر.

يعتمد الجبال على جواو بيدرو وحمد الجهيم في الهجوم، والصاعد محمد المجحد.

وانتهى لقاء الدور الأول لمصلحة الهلال بنتيجة 3 - 2.