شكرا لقرائتكم اجيرى يرفض مواجهة الارجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة خافير اجيري ، مواجهة الأرجنتين وديا خلال معسكر شهر مارس المقبل مُتمسكاً بإقامة المباراة الودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس المقبل استعدادا لبطولة أمّم أفريقيا التي تقام في مصر في الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين.

تلقي المنتخب عرضا لمواجهة الأرجنتين وديا في مارس المقبل علي أن يتم إلغاء المباراة الودية أمام نيجيريا ، إلا أن آجيري الفكرة وتمسك بمواجهة منتخب أفريقي قوي استعدادا لبطولة افريقيا التي يسعي الفراعنة للفوز بلقبها مستغلا عاملي الارض والجمهور.