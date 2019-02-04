شكرا لقرائتكم خبر عن الحنفى حكما لمباراة الاتحاد والمصرى.. والسرايرى للداخلية وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباراتى اليوم، الاثنين، ضمن الأسبوع الـ 21 لدورى القسم الأول، على النحو التالى:

الاتحاد × المصرى: محمد الحنفى ويعاونه مصطفى عطية ورجب محمد، وهشام توفيق حكما رابعا، وكل من محمد حسن وأسامة إسماعيل حكما خامسا.



الداخلية × بيراميدز: طاقم تونسى بقيادة يوسف السرايرى ويعاونه أنور هميلة وفوزي الجريدي، وأسامة بن إسحاق حكما رابعا.