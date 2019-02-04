شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تتأهل إلى نهائى كليفلاند كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تأهلت البطلة المصرية نور الطيب المصنفة الرابعة عالميا، إلى الدور النهائى ببطولة كليفلاند كلاسيك المفتوحة لسيدات الاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتغلبت نور الطيب على منافستها الانجليزية أليسون ويترز بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 33 دقيقة، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-9, 11-2.

وتواجه نور الطيب تيسني إيفانز في الدور النهائي من البطولة التي تصنف بفئة البرونز، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 51 ألف دولار.

يذكر أن نور الطيب كانت قد تراجعت في التصنيف العالمى لفبراير الجارى من المركز الثالث إلى المركز الرابع بتصنيف سيدات الاسكواش .