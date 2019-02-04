اجيري يرفض مواجهة الأرجنتين وديا في مارس ويُفضّل اللعب مع نيجيريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة خافير اجيري ، مواجهة الأرجنتين وديا خلال معسكر شهر مارس المقبل مُتمسكاً بإقامة المباراة الودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس المقبل استعدادا لبطولة أمّم أفريقيا التي تقام في مصر في الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين.
تلقي المنتخب عرضا لمواجهة الأرجنتين وديا في مارس المقبل علي أن يتم إلغاء المباراة الودية أمام نيجيريا ، إلا أن آجيري رفض الفكرة وتمسك بمواجهة منتخب أفريقي قوي استعدادا لبطولة افريقيا التي يسعي الفراعنة للفوز بلقبها مستغلا عاملي الأرض والجمهور.
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