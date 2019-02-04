منتخب مصر يتابع 5 لاعبين مصريين في قطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، 5 لاعبين مصريين محترفين فى قطر تحت المنظار، وعلى رأسهم مصطفى محمد لاعب فريق السيلية القطري وأحسن مدافع في الدوري القطري لتدعيم خط دفاع كتيبة الفراعنة. يتواجد تيتو المدرب المساعد للجهاز الفني للفراعنة فى قطر حاليا لمتابعة أداء اللاعب بناءا على طلب اجيرى وكذلك باقي اللاعبين الذين يتابعهم الجهاز. تستيضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

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