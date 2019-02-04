الاتفاق يسترد مدافعه القديم من الهلال

أعلن نادي الاتفاق السعودي، استعادته لأحد مدافعيه السابقين في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي 2019، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

قلب الدفاع الأساسي للهلال “عبدالله الحافظ” الذي كان بدأ مسيرته الكروية عام 2011 بين صفوف الاتفاق، لعب 13 مباراة وسجل هدفين خلال النصف الأول من الموسم الجاري، وهذا ما لم يفعله قط خلال مشواره بالسنوات الماضية.

ونشر حساب نادي الاتفاق على تويتر بيان رسمي قال فيه :”إدارة الاتفاق تتعاقد مع المدافع عبدالله الحافظ بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم”.

وتواجد الحفاظ بين صفوف الهلال على مدار العامين الماضيين بعد إلتحاقه للفريق من نادي هجر الذي مثله على سبيل الإعارة من الهلال في 13 مباراة بالدوري المحلي.

وكان الحافظ /26 عامًا/ خاض تجربة احترافية قصيرة بالملاعب البرتغالية بين عامي 2012 و2013 رفقة ناديي يونياو ليريا وباكوس فيريرا بعد أن شارك في مباراة يتيمة مع نادي الاتفاق بالدوري المحلي موسم 2012/2011.

وكتب الحافظ عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات..خطوة جديدة وتحدي جديد مع فارس الدهناء، أشكر رئيس النادي خالد الدبل وأعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم والله يوفقنا جميعا”.